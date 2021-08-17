Булыкин — о встрече Карпина с Дзагоевым: сейчас будут делать ставку на молодых футболистов

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что наставник сборной России Валерий Карпин встречался с хавбеком столичного ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«Уже [есть] достаточно много хороших молодых футболистов, которые готовы стать лидерами, находятся в хорошей форме, и поэтому многих опытных футболистов приглашают меньше и меньше. Это не только к Алану относится. В будущем, думаю, мы увидим новое поколение молодых футболистов.

Конечно, шансы есть у всех, если они будут себя хорошо проявлять, прекрасно играть и смогут принести пользу сборной, по мнению главного тренера. Тогда они будут вызываться. Но мне кажется, сейчас будут делать ставку на молодых футболистов, у которых большое будущее и сильная мотивация, чтобы хорошо отыграть матчи и выполнить большой объем работы», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Дзагоев провел за сборную 59 матчей, забив девять мячей. Игрок не выступал за Россию с чемпионата мира 2018 года.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.