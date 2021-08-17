Хабиб рассказал, что его настораживает

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram.

«Понимание того, что все временно — успокаивает и настораживает», — написал Хабиб.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание Конора Макгрегора о его покойном отце. Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором российский боец написал: «Добро всегда побеждает зло». Это высказывание Нурмагомедова задело ирландца.