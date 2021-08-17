В сборной России по спортивной гимнастике раскритиковали организаторов Олимпиады в Токио

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась об организации Олимпиады в Токио, передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

«Вообще японцы — очень организованный народ. Но накладок на Играх было очень много. С тем же транспортом, когда нас привозили на арену за два-три часа до начала. Честно говоря, мы ожидали лучшего. Очень удивлены тем, что организаторы, скажем так, смазали соревнования», — сказала Родионенко.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Игры стали самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339).

На Олимпиаде в Токио российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская синхронистка Мария Шурочкина поделилась эмоциями от победы на Олимпийских играх в Токио.