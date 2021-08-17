На Украине не исключили, что Дзюба сам мог отказаться от вызова в сборную

Украинский журналист Артем Франков поделился мнением о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на сентябрьские матчи сборной России, передает «Спорт-Экспресс».

«Дзюба не потащил на себе сборную, подвиг на Евро не совершил. Публике же не объяснишь, что он был эффективен в единоборствах на втором этаже, публика понимает только голы и голевые передачи. Я даже не исключаю, что Дзюба сам попросил: «Хватит меня дергать, дайте я за клуб спокойно поиграю», — сказал Франков.

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов отреагировал на невызов форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на сентябрьские матчи.