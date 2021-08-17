Российский хоккеист рассказал, что ему не понравилось в США

Российский хоккеист омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, что ему не понравилось в США, передает Metaratings.

«Не скажу плохо про Америку, но там скучновато. Там шикарные условия – организация везде топ, но с моим менталитетом, который сформировался в России, в Америке немного не хватало экшена. Жизнь слишком размеренная. Хотя Америка и Канада мне нравятся. Если бы не ковидные проблемы, поехал бы туда на неделю повидаться с друзьями», — сказал Якупов.

Напомним, Якупов выступал в Национальной хоккей лиги (НХЛ) за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо». В 2012 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. В финальном матче россияне уступили Швеции со счетом 0:1.

Ранее первый вице-президент и директор магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Сергей Ласьков заявил, что многие легионеры отказывались переходить в команду из-за форварда Сергея Плотникова. Функционер отметил, что эмоции хоккеиста создавали негативный фон в раздевалке.