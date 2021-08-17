Лавров рассказал, как начал болеть за «Спартак»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как начал болеть за московский «Спартак».

Глава МИД заявил, что в детстве жил с дедушкой и бабушкой на окраине Ногинска.

«Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона «Спартак». И естественно на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда», — сказал Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

По мнению министра, красно-белым надо «играть активнее и результативнее», чтобы привлекать новых молодых болельщиков.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. Он является самым титулованным футбольным клубом страны. Красно-белые — 12-кратные чемпионы СССР, десятикратные чемпионы России, десятикратные обладатели Кубка СССР, трехкратный обладатель Кубка России. Также команда является полуфиналистом трех главных клубных турниров континента (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как Лавров болеет за московский «Спартак».