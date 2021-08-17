Экс-игрок сборной России оценил влияние неудачного Евро на игру Дзюбы

Бывший футболист сборной России Максим Деменко высказался о возможном влиянии неудачного чемпионата Европы — 2020 на игру нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

«Психологически вряд ли, потому что играет же команда, а не один Артем Дзюба. Это не тот вид спорта, где все от одного игрока или от одного тренера все зависит. Здесь везде командные действия. И то, что сборная была не готова, грубо говоря, провальный выход, оно все отпечаток свой оставило.

А что касается внутренней ситуации, то тут все-таки клубная система. Приехав туда, может быть, Артем хотел отдохнуть, пока отдохнул, надо набирать форму, а другие футболисты уже ее набрали. Из-за этого идет такой психологический момент. Все же Артем игрок основного состава, а здесь тренер не доверяет.

Я надеюсь, что он с Сергеем Богдановичем общается на эту тему, потому что столько лет человек команде помогал. И здесь уже задача тренера дать психологический подъем какой-то игроку. Это очень важный фактор. Дать тот же шанс. Даже если человек не готов, то за счет игр он быстрее набирает форму, да и психологический момент. Также важно для Артема выйти в чемпионате России и забить, для нападающего очень важно оформлять голы. Такая же система и с Сашей Соболевым», — сказал Деменко «Газете.Ru».

На Евро-2020 Дзюба принял участие в трех матчах группового этапа. Ему удалось отличиться с пенальти во встрече заключительного тура против команды Дании (1:4).

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы Дзюбы вернуться в состав национальной команды.