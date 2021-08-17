Федун не имел полномочий подписывать допсоглашение с экс-гендиректором «Спартака»

Представитель московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что владелец команды Леонид Федун не имел полномочий для подписания дополнительного соглашения с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Евгением Мележиковым (действующий генеральный директор клуба) было обнаружено, что Федуном было подписано дополнительное соглашение, которое не было прописано трудовым договором. Совет директоров таких полномочий Федуну не давал.

Никогда совет общества не передавал Федуну полномочий для единоличного решения для расторжения трудовых договоров», — цитирует Завьялову «Чемпионат.com».

По словам представителя красно-белых, все предыдущие трудовые договоры с директорами расторгались только по решению совета директоров на заранее прописанных и согласованных условиях.

В марте акционерное общество «Капитальные активы», которому принадлежит 22% акций клуба, потребовало признать недействительным решение совета директоров красно-белых о сумме компенсации Газизову. Утверждается, что сумму выплат Газизову обозначил лично владелец команды Леонид Федун.

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск «Капитальных активов» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд отказался передавать в Мосгорсуд дело экс-гендиректора «Спартака».