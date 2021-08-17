Хабиб заключит рекламный контракт на полмиллиарда рублей

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заключит рекламный контракт на $7 млн (более полумиллиарда рублей), сообщает журналист Игорь Лазорин в Instagram.

По информации источника, боец смешанного стиля (MMA) подпишет соглашение с одним из производителей энергетических напитков. Отмечается, что в сумму контракта будет заложен заработок команды российского спортсмена.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который проходил в Абу-Даби, Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить россиянина вернуться в октагон, однако 19 марта функционер сообщил, что боец окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее американский тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хавьер Мендес заявил, что деньги изменили Нурмагомедова в лучшую сторону.