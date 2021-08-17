Источник: футболист Мамаев зарегистрировался на ПМЖ по адресу кафе в Ростове

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев зарегистрировался на постоянное место жительства по адресу в Ростове-на-Дону, где находится кафе, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в доме 6В по улице 1-й Конной Армии, находится только кафе. По мнению Вадима Лялина, адвоката экс-жены футболиста Аланы, Мамаев пытается перенести раздел имущества в ростовский суд.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Мамаев выступает за «Ростов» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Алана Мамаева заявила, что футболист пытается отобрать у нее дочь. Экс-супруга полузащитника отмечает, что бывший муж также пытается ввести суд в заблуждение утверждениями о том, что ребенок проживает постоянно с ним в Ростове-на-Дону. Также Мамаева публично унизила футболиста, узнав о его новом романе.