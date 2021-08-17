Экс-игрок сборной России Деменко не считает, что у Дзюбы наступил спад в игре

Экс-футболист сборной России Максим Деменко на считает, что в игре нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы наступил спад.

«Я бы не сказал, что это прямо спад. На самом деле, есть какое-то в клубе недопонимание, потому что Артем и в прошлом году выходил, даже если был нагружен, но он играл. Но опять же, это мое субъективное мнение. Но то, что касается футболистов, я не спорю, сейчас и Александр Ерохин, и Сердар Азмун, они находятся в лучшей форме, но не в такой, чтобы сказать Артем прямо уступает. Из-за этого Сергей Богданович [Семак, — прим. «Газеты.Ru»] дает время этим футболистам, они забивают все-таки, приносят победы.

А если смотреть последнюю игру с «Локомотивом», то Артем по большому счету, мог выйти чуть раньше, но так решил тренер. А что касается именно сборной, то Валерий Георгиевич абсолютно прав. Если игрок не выходит, то он это и объяснил: абсолютно заслуженно, что сегодня отдает предпочтение другим футболистам. Но я думаю, что Карпин пообщался с Артемом и так сказал: «приходи в свою форму, быстрее закрепляйся в составе, и мы ждем тебя в сборной». Думаю, что такая тема и была изначально.

Может, даже предупреждал, что мол, сейчас ты не играешь, а по каким причинам, это тебе надо понять. А в сборной будут те игроки, которые будут играть в составе своих команд. Можно играть хорошо в своих командах, в чемпионате России, но сборная – это немного другое, вся психология футболистов… Одни играют, другие могут не попасть в игровой ритм. В клубе по одной системе, у Карпина в сборной другая будет.

Поэтому сейчас самое главное для Артема – это терпение, как можно быстрее вернуться в состав «Зенита», спокойно подготавливаться. Я думаю, что Валерий Георгиевич будет не против того, чтобы форвард помог сборной. Его опыт игры, как капитана. Многие ребята рассказывали, тот же Саша Головин, что Артем — это тот человек, который может поддержать, обстановку психологически разрядить. Я думаю, что для сборной он в любом случае будет нужен», — сказал Деменко «Газете.Ru».

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы Дзюбы вернуться в состав национальной команды.