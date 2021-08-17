Моргенштерн заявил, что бойцы MMA остановились в развитии на уровне 10-11 лет

Рэпер Моргенштерн высказался о критике его творчества со стороны российских бойцов смешанного стиля (MMA).

«Это же цирк, им нужны очки. Им нужно как-то себя проявить. А как проявить себя сейчас в современной России, если не наговорить на Моргенштерна?

Воспринимаю ли я всерьез, что про меня говорят бойцы? Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку я бы сказал. Мы коллеги по цирку.

Видимо, где-то развитие у них остановилось на уровне лет 10-11. Желаю им немножко вырасти», — сказал Моргенштерн в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Между рэпером и бойцом смешанного стиля давно возник заочный конфликт, связанный с частой критикой в адрес Моргенштерна со стороны Шлеменко, резко высказывающегося о содержании песен исполнителя и о его публичном имидже. В какой-то момент Моргенштерн заявил, что готов выйти на бой против Александра за $20 млн, однако официального продолжения эта история до сих пор не получила.

Ранее российский гроссмейстер, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий высказался о возможном бое между бывшим чемпионом организации Bellator Александром Шлеменко и Моргенштерном.