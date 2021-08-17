Стало известно, почему Тимановская до сих пор выступает под белорусским флагом

Представитель Фонда спортивной солидарности Белоруссии Вадим Кривошеев рассказал о том, почему легкоатлетка Кристина Тимановская, попросившая политического убежища в Польше, на свой первый старт после скандала на Олимпиаде в Токио вышла под белорусским флагом.

15 августа Тимановская на Мемориале Веслава Маняка в Щецине (Польша) стартовала на двух дистанциях — 100 и 200 метров — и на обеих заняла третье место. В протоколах она фигурировала как представитель Белоруссии.

«Кристина на данный момент гражданка Белоруссии, поэтому выступала под флагом этой страны. К сожалению, вынужден сказать, что она пока гражданка Белоруссии. Процесс получения вида на жительство в Польше идет полным ходом, но со сменой спортивного гражданства все сложнее. Но и этот процесс запущен. Тимановской в Польше предложили стипендию, оказали спонсорскую помощь, естественно, что все это происходит под некие гарантии с ее стороны, что она готова представлять Польшу на международной арене. Когда спортсмен хочет выступать за другую сторону, то он попадает в некий карантин, который в легкой атлетике может длиться до трех лет. Но это, насколько мы понимаем, происходит в том случае, если федерации между собой договорились.

У Кристины же ситуацию совсем другая, поэтому надеемся, что ей пойдут навстречу и помогут ускорить процессы смены спортивного гражданства. Насколько я понимаю, почти на всех стартах, за исключением Олимпиады, спортсмену достаточно иметь вид на жительство в стране, чтобы выступать под ее флагом. В качестве же переходной фазы Тимановская может выступать как нейтральный атлет», — сказал Кривошеев в интервью «Газете.Ru».

Ранее Тимановская оценила итоги своего первого выступления после скандала на Олимпиаде в Токио.