Булыкин оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может вернуться в национальную команду.

«Я думаю, что у него есть все возможности вернуться в сборную. Если он будет играть в основном составе и будет забивать, то Карпин его вызовет в национальную команду и будет на него рассчитывать. Пока Дзюба находится не в той форме, в которой нужно Карпину. Поэтому тренер вызвал других футболистов.

Как правило, есть много факторов, которые влияют на спад футболиста. Здесь нужно конкретно его знать, смотреть, тут может быть и все вместе взятое, поэтому сложно говорить, не зная ситуации. Но то, что у него сейчас спад, я думаю, это все видят. Желаю ему, чтобы он как можно быстрее вышел из этого состояния», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Экс-игрок не исключил, что на спад в игре мог повлиять чемпионат Европы — 2020.

«Здесь много факторов, которые на это влияют. И это [неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020] один из них, который тоже повлиял. Сейчас нужно как можно быстрее выйти на свой прежний уровень, когда играл, когда забивал, когда был лидером сборной, капитаном. Стремиться к этой цели», — отметил Булыкин.

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев объяснил отсутствие Дзюбы в заявке сборной России.