Игрок сборной Италии отказался от многомиллионного контракта с «Зенитом»

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье отказался от перехода в петербургский «Зенит», сообщает Calcionapoli24.

По информации издания, итальянский клуб согласился на продажу игрока за €30 млн, однако сам игрок захотел остаться в Неаполе. Отмечается, что сине-бело-голубые предложили футболисту контракт с зарплатой €8 млн в год.

Инсинье выступает за «Наполи» с 2009 года. В прошлом сезоне он принял участие в 48 матчах, в которых забил 19 мячей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €48 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник стамбульского «Бешикташа» Адем Льяич отстранен от тренировок с командой.

По информации источника, руководство действующих чемпионов Турции приняло такое решение из-за нежелания игрока переходить в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

На прошлой неделе агент игрока провел встречу с представителями московского «Спартака», в ходе которой была достигнута договоренность об арендном соглашении, однако подруга Льяича категорически отказалась переезжать в российскую столицу.