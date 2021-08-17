Участница Олимпиады в Токио выставила серебряную медаль на аукцион

Польская копьеметательница Мария Андрейчик выставила свою серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио на аукцион, чтобы собрать деньги на лечение ребенка.

На странице в Instagram спортсменка заявила, что для восьмилетнего Милоша, который страдает от порока сердца, удалось собрать более $100 тысяч. Теперь мальчик сможет отправиться на операцию в США.

«Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более 100 тыс. евро)», — написала 25-летняя Андрейчик.

Победителем аукциона стала польская сеть продовольственных магазинов. Представители компании сообщили, что серебряная медаль Игр-2020 останется у легкоатлетки.

Ранее сообщалось, что серебряная медаль Европейских игр 2019 года белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской появилась на аукционе eBay. Стартовая цена награды была в размере 365 тыс. рублей. За полдня стоимость медали поднялась в цене в четыре раза.