Непомнящий — о матче за корону с Карлсеном: моя подготовка — не секрет

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о своей подготовке к матчу за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена, в том числе о физической подготовке. Непомнящий отметил, что не делает из этого тайны, но не готов сообщать подробности до тех пор, пока матч не состоялся.

«Я бы не назвал это секретом, но не думаю, что сейчас стоит рассуждать о любых деталях», — сказал шахматист «Газете.Ru».

Непомнящий подчеркнул, что он готовится к противостоянию с Магнусом при поддержке целой команды. По его словам, это требует проработки многих аспектов.

«Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не хочу вдаваться», — добавил Ян.

Россиянин также пояснил, что до матча не хотел бы делиться мнением о сильных и слабых сторонах своего соперника. Также он не стал рассказывать, что считает своими достоинствами и недостатками в преддверии борьбы за титул чемпиона мира.

Ранее Непомнящий назвал сериал «Ход королевы» наглядным пособием по шахматам.