«Ак Барс Арена» намерена отсудить у «Рубина» более 30 млн рублей

«Ак Барс Арена» подала иск к казанскому футбольному клубу «Рубин» на сумму 30,85 млн рублей, сообщается на сайте Арбитражного суда Республики Татарстан.

Отмечается, что заявление было подано 12 августа, а его рассмотрение проходит в первой инстанции.

«Ак Барс Арена» была построена в 2013 году. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, церемония открытия чемпионата мира WorldSkills 2019, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, а также чемпионата мира 2018 года. В 2023 году сооружение примет Суперкубок УЕФА 2023.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене». Он заявил, что на стадионе проводятся неспортивные мероприятия, в том числе свадьбы. В ответ представители арены заявили, что футбольный клуб не платит аренду более года и их долг превышает 40 миллионов рублей, а также добавили, что на стадионе никогда не было собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.