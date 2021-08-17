Генменеджер клуба НХЛ ответил на вопрос о новом контракте с Капризовым

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин высказался о ситуации с новым контрактом российского форварда Кирилла Капризова.

«Я думаю, что дела идут достаточно хорошо. У нас еще много времени, никакой спешки и паники. Я постоянно общаюсь с агентом Кирилла. Мы продолжаем двигаться вперед», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Российский форвард был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось, что руководство «Миннесоты» рассматривает вариант с обменом Капризова.