В Канаде на почве расизма совершено нападение на троих футболистов

Футбольный клуб «Ванкувер Уайткэпс» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором рассказал о нападении на троих футболистов молодежной академии, случившемся на почве расовой неприязни.

Согласно полученным данным, один из игроков в настоящий момент находится в больнице с травмами, не угрожающими его жизни.



«С нас хватит. Наши сердца разбиты, нам тошно, мы решительно осуждаем любые проявления дискриминации, расизма и ненависти.

Столь омерзительному поведению нет места в нашем обществе. Мы сделаем все для поддержки пострадавших игроков и потребуем самого сурового наказания для виновных», — гласит текст послания.

Отмечается, что нападавший нанес 17-летнему игроку колото-резаную рану.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев смутился из-за присутствия полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в составе сборной России.