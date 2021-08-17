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Олимпиада 2020

Сборная Афганистана отказалась от участия в Паралимпиаде-2020

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Сборная Афганистана не примет участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио из-за ситуации в стране. Об этом сообщает The Japan Times.

Представитель Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс отметил, что у атлетов нет возможности покинуть страну, вследствие закрытия всех аэропортов.

Функционер выразил надежду, что все паралимпийцы и официальные лица будут в безопасности.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

«Газета.Ru» следит за ситуацией в Афганистане в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) не нападают на аэропорт Хамида Карзая в Кабуле

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Олимпиада 2020
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