Теннисистка Осака расплакалась после вопроса журналиста

Японская теннисистка Наоми Осака расплакалась и ушла с пресс-конференции перед стартом на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати.

«Почему вы не любите общаться с прессой несмотря на то, что многое получаете от ее внимания?» — спросил представитель СМИ.

«Сама тема не была ужасной, но агрессивный тон незнакомого человека после того, как Наоми уже говорила об этом в предыдущем ответе, о том, что ей бывает трудно на пресс-конференциях, и вот потом все пошло наперекосяк», — отметил журналист Бен Ротенберг в Twitter.

Осака выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2019 и 2021 годах, также она является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата США.

Ранее Наоми Осака приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за психологических проблем.

«Все представители прессы всегда были добры ко мне, и я хочу извиниться перед журналистами, но я не люблю говорить перед публикой и получаю приступы тревожности перед тем, как выйду к СМИ», — написала Осака в Twitter.