Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий

Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий, сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической федерации.

Ему было 85 лет.

Голубничий скончался в украинском городе Сумы, в котором прожил всю жизнь.

Спортсмен становился олимпийским чемпионом в 1960 и 1968 года, завоевал серебро Игр 1972 года, а в 1964 году выиграл бронзовую награду.

В 2012 году Голубничий был включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее умер немецкий футболист Герд Мюллер. Игроку было 75 лет. За свою карьеру Мюллер выступал за ТСВ 1861, мюнхенскую «Баварию» и «Форт-Лодердейл Страйкерс» из США. В сборной Германии Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. В 1974 году он стал чемпионом мира. Немцы победили сборную Нидерландов со счетом 2:1, а Мюллер забил победный мяч. В 1972 году форвард стал победителем чемпионата Европы. Мюллер оформил дубль в финале против СССР (3:0).