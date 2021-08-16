Китайский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте объявил об отмене китайского этапа Гран-при по фигурному катанию.

«К сожалению, ввиду ограниченного количества международных рейсов в города Китая и соответствующих ограничений по профилактике COVID-19 концепция «пузыря» не может быть реализована», — говорится в сообщении.

Соревнования должны были пройти с 4 по 7 ноября 2021 года в китайском Чунцине.

От России должны были выступить Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова, Александра Степанова / Иван Букин (танцы на льду), Юлия Артемьева / Михаил Назарычев и Алина Пепелева / Роман Плешков (спортивные пары), Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда.

ISU предложил членам организации, которые заинтересованы в проведении этапа в первоначально запланированную дату, подать соответствующую заявку.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о возможном участии транс-персон в соревнованиях по фигурному катанию.