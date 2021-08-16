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Олимпиада 2020

Олимпийский чемпион-гей отреагировал на обсуждение его ориентации на российском ТВ

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РИА Новости

Олимпийский чемпион Токио-2020 по прыжкам в воду британец Томас Дэйли высказался об обсуждении его нетрадиционной сексуальной ориентации на российских телеканалах. Об этом сообщает Metro.

«На Олимпийских играх мы находимся в пузыре и на самом деле ничего не видим. История показывает, что все, чем является общество, было продиктовано опытом натуралов, белых, мужчин. Если бы мы могли собраться вместе и использовать разные точки зрения, мир стал бы лучше. Нам еще многое предстоит сделать. На этих Олимпийских играх участвовали 10 стран, в которых ЛГБТ карается смертной казнью», — сказал Дэйли.

Дэйли подвергся оскорблениям в эфире одной из передач на телеканале «Россия 1». По словам источника, один из участников дискуссии, который является депутатом Госдумы РФ, назвал раскритиковал ЛГБТК+ сообщество, назвав его мерзким.

Напомним, в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки дуэт Том Дэйли / Мэттью Ли сенсационно обыграл китайских прыгунов, завоевав золото Олимпиады-2020.

Ранее Томас Дэйли показал, что он успел связать за время своего пребывания в Японии.

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Олимпиада 2020
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