Кавазашвили: Карпин зря согласился возглавить сборную, я был ошеломлен

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением с «Газетой.Ru» о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

«Карпин, я считаю, зря согласился возглавить сборную России. Он может себе сломать шею. В данный момент, когда на пять месяцев взяли человека из футбольного клуба, чей уровень выступления в чемпионате России ниже среднего, это вызывает вопросы. Я был ошеломлен! Не из-за того, что Карпин плохой, а потому что он — профессионал высочайшего класса, и сам должен был не соглашаться на подобное предложение», — сказал Кавазашвили.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением об оптимальности кандидатуры Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.