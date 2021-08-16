Призер ОИ-2020 объяснил ошибкой в маркировке обнаружение допинга в его пробе

Британский спринтер Чиджинду Уджа, отстраненный от соревнований после положительного результата допинг-теста, собирается назвать «ошибки в маркировке» причиной обнаружения запрещенных препаратов в своей пробе. Об этом сообщает Mirror.

27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В допинг-пробе атлета были обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23. Это означает, что его сокомандники по спринту Зарнел Хьюз, Ричард Килти и Митчелл-Блэйк также лишатся серебряных медалей, поскольку правила предусматривают, что вся команда должна лишиться своей медали, даже если только один участник даст положительный результат на допинг.

Резервный образец пробы Уджи в настоящее время тестируется, чтобы выяснить, содержит ли он также препараты, повышающие производительность, и, если это окажется так, Уджа собирается заявить, что запрещенные препараты не были указаны в качестве ингредиентов в легальных добавках, которые он принимал во время Игр. Даже если Уджа сможет убедить Спортивный арбитражный суд в том, что это действительно так, вероятность того, что он будет полностью освобожден от вины за употребление допинга, крайне мала.

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