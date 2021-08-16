Хаджи: если Карпин провалится в сборной, о нем надолго забудут

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением об оптимальности кандидатуры Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Не предпочтительнее ли Слуцкий или Семак? Слуцкий уже работал со сборной. И результат был хуже, чем у Черчесова. Тот же Газзаев, будучи одним из лучших тренеров страны, тоже провалился в национальной команде. Равно как и Бышовец.

Карпин честолюбивый человек, будет стараться изо всех сил. Посмотрим, получится или нет. Кто-то правильно сказал – может, рано Карпин согласился. Потому что если неудачно выступит команда, то забудут о нем на долгое время», — сказал многолетний администратор красно-белых «Газете.Ru».

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

2 августа Карпин объявил о том, что покидает «Ростов» и сосредоточится на работе с национальной командой.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.