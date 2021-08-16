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Экс-администратор «Спартака»: по игрокам сборная Украины интереснее россиян

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Reuters

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи сравнил футбольные сборные Украины и России.

«По игрокам они интереснее наших. Однако только очная встреча показала бы, кто сильнее. В 1998-м, когда сыграли 1:1, у киевлян тоже была классная команда. И у нас хорошая сборная была. Две игры на Евро показали, как сильно мы отстаем по уровню от Европы. Но и Украина, несмотря на выход в четвертьфинал, тоже, считаю, потерялась. Уж очень сильная разница была между последним и остальными матчами.

Может та серьезная травма в матче со Швецией так повлияла (в дополнительное время Артем Беседин получил сильный удар в колено и вынужден был покинуть поле, — «Газета.Ru). У нас в «Спартаке» тоже был подобный момент. Играем с АЕКом в Греции, ведем 1:0 и вдруг на ровном месте Радченко ломает ногу. Сам. Треск на весь стадион. Наши скисли, и мы 1:2 проиграли. На ровном месте — сложнейший перелом. И наши болельщики, и греческие притихли, хотя до этого бросали в нас всю игру монетами, зажигалками. Сумасшествие было, а тут все сразу стихло», — рассказал Хаджи «Газете.Ru».

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

Российская команда заняла четвертое место в группе на европейском первенстве.

Ранее стало известно, что сборную Украины после отставки Андрея Шевченко возглавит Александр Петраков.

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