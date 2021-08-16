Российский баскетболист рассказал, что помешало выиграть золото Олимпиады

Баскетболист сборной России 3х3 Кирилл Писклов высказался о завоевании серебряной медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В полуфинале россияне обыграли сербов (21:10), но в финале уступили Латвии (18:21).

«Когда выиграли, особенно в полуфинале, были бешеные эмоции, потому что мы обыграли лучшую команду в мире! За пять лет карьеры я ни разу не обыгрывал сербов, ни на каких турнирах. Никто в нас не верил, и мы совершили такое чудо! Все мужики собрались и классно выступили!

Что помешало выиграть финал? У Ильи Карпенкова прямо во время матча оторвалась подошва кроссовки. Он вышел, начал падать. Так что подошва сыграла большую роль. Потому что после случившегося мы прямо отключились от игры. Переобуться было нельзя, поэтому ее примотали пластырем. Я в первый раз такое видел, чтобы во время игры порвалась кроссовка», — приводит слова спортсмена «МК».

Напомним, мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее баскетболист сборной России 3х3 Станислав Шаров поделился мнением о питании спортсменов в олимпийской деревне в Токио.