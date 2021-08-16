Грузинский паралимпиец избил охранника японской гостиницы

Грузинский дзюдоист, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника японской гостиницы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что спортсмен-паралимпиец отшвырнул японца и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Ранее десятикратный чемпион мира в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин заявил, что российские спортсмены чувствовали поддержку государства во время подготовки к летним Паралимпийским играм в Токио.

«Предстоящие Игры будут особенными для каждого из нас. Мы знаем, что случилось в 2016-м, когда нас отстранили от Игр. Я жду старта девять лет, должен был выступать в 2016 году. На всем этом пути подготовки мы ощущали поддержку государства», — приводит слова Вдовина ТАСС.

Летняя Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Российскую делегацию представят 242 спортсмена, которые будут соревноваться в 19 видах спорта.