Овечкин рассказал, как защищает себя от коронавируса

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о защите от коронавируса и о подготовке к новому сезону Лиги.

«Очень важно, что теперь мы с моим тренером по физподготовке четко понимаем, что новый сезон НХЛ начнется в октябре. А значит, мы четко знаем, к какой дате нужно выводить себя на пик формы.

Эту подготовку к сезону я назову обычной, нормальной. И так гораздо легче, чем когда мы в период пандемии были в неизвестном ожидании.

Как защищаю себя от ковида? Стараюсь не ходить в публичные места, где много народа. Только так, – приводит слова хоккеиста сайт НХЛ.

Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин объяснил свое решение стать инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».