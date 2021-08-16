Израильская гимнастка, взявшая золото на ОИ, рассказала о личной жизни

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам рассказала о поддержке своего молодого человека Офека во время Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Я разговаривала с ним из Токио каждое утро. Мы говорили о соревнованиях, и он поддерживал меня. Ночью перед финалом он сказал мне делать то, что я умею, наслаждаться моментом, чтобы никакие мысли не отвлекали меня. Он напомнил мне, что верит в меня и что я могу.

Он понимает и поддерживает меня, мои занятия спортом не вызывают у него дискомфорт. Другой парень, возможно, сопротивлялся бы, например, из-за ограничений на еду или из-за того, что я тренировалась весь день. Он не хочет на вечеринки, и мы не будем тратить на них весь день», — приводит слова девушки Israelhayom.

Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде.