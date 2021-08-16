Экс-игрок «Спартака» призвал болельщиков красно-белых контролировать себя

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал нецензурные кричалки, которые доносились во время матча с «Уралом» с трибуны в сторону игроков и руководства красно-белых.

«Я знаю много болельщиков «Спартака», они прекрасные люди, просто очень эмоциональные, в нашем футболе такое можно часто встретить. В последнее время команда показала объективно не самый лучший результат, так что причины у них были, но лучше избегать такого неприличного поведения на трибунах, надо контролировать себя», — приводит слова Комбарова РБК.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Роман Зобнин. Он отличился на 27 минуте.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают седьмое место, набрав шесть очков.

Российская премьер-лига. 4-й тур

«Спартак» — «Урал» — 1:0

Гол: 1:0 — Зобнин, 27.