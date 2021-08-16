Футболисты «Локомотива» и «Зенита» сбили судью Карасева

На 79-й минуте матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» судья Сергей Карасев занял неудачную позицию при атаке «железнодорожников».

Рефери спиной влетел в Антона Миранчука («Локомотив») и Алексея Сутормина («Зенит») , после чего не смог устоять на ногах, сообщает «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

На 50-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший десять очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Локомотив», в активе которого восемь баллов, располагается на четвертой строчке.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1

Голы: 0:1 — Сутормин, 85 (пенальти), 1:1 — Смолов, 89 (пенальти).

Удаления: нет — Кузяев, 50

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильены хочет покинуть команду из-за конфликта с одноклубником Владимиром Ильиным, который произошел на одной из тренировок.