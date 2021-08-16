Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Англии испортили новую работу Бэнкси 04:55
Экс-игрок «Спартака» призвал болельщиков красно-белых контролировать себя 04:52
Кирьяков о лимите в РПЛ: когда мы платим игрокам сумасшедшие деньги, мы их... 04:35
Талибы* заявили, что не планируют формировать коалиционное правительство 04:28
Экс-гендиректор «Спартака»: венгры бились за свою страну, а у нас —... 04:23
Семак объяснил, почему оставил Дзюбу в запасе в матче... 04:03
В МИД России оценили принятие в Польше закона о евреях 03:59
В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского 03:50
Футболисты «Локомотива» и «Зенита» сбили судью Карасева 03:47
Три брата упали в выгребную яму и погибли 03:27
Бесплатная ставка 1000 р.

Россиянин рассказал о конфликте с китайским хоккеистом и жесте «узкие глаза»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Стас Петросян, нападающий усть-каменогорского «Торпедо», высказался о конфликте с нападающим пекинского «Куньлуня» Ху Яном в матче за третье место на Кубке президента Казахстана.

«С чего все началось? В конце матча у нас было большинство 5 на 4. Я захожу в зону, забрасываю шайбу, и мне 91-й номер «Куньлуня» Тайлер Вонг сильно бьет клюшкой в плечо. Я почувствовал удар через нагрудник. И началась драка, я скинул перчатки. Потом на меня налетел другой игрок. Нас разняли. После этого восьмой номер Ху Ян начал кричать мне: «Fuck you, armenian».

Это оскорбление меня и моей нации. У меня в этот момент уже поехала голова. И на эмоциях я начал показывать эти некрасивые жесты в его сторону. Но то, что кричал он, никто не услышал, кроме меня», — приводит слова Петросяна Шайба.kz.

Также спортсмен рассказал про свой жест в адрес китайского хоккеиста.

«Мой поступок никак не касался Казахстана и казахстанцев. Многие люди выразили свое возмущение. Хочу искренне и публично извиниться перед народом Казахстана и всеми, кого обидел своим жестом. Я признаю свою вину.

Перед тем парнем я уже извинился, как и он передо мной. Мы встретились после игры в тренажерном зале и пожали друг другу руки. Поговорили через переводчика и полностью уладили конфликт. Это игра, трудно было сдержать эмоции», – сказал Петросян.

Победу в матче одержал «Куньлунь» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что в матче Кубка главы городского округа Ступино среди команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) произошла массовая драка на льду.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Бегство президента и смена власти в Афганистане. Главное
Совбез ООН соберется на экстренное заседание в связи с захватом Афганистана талибами*
«Cовковый ад был всем дико не в кайф»
Сергей «Паук» Троицкий о концерте «Рок на баррикадах» в период ГКЧП
«Москвичи шли на работу, а на светофорах стояли танки»
Первый генпрокурор России Валентин Степанков — об Августовском путче 1991 года
«Талибан»* объявил о завершении войны в Афганистане
В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского
Футболисты «Локомотива» и «Зенита» сбили судью Карасева
Три брата упали в выгребную яму и погибли
Новости и материалы
В Англии испортили новую работу Бэнкси
Экс-игрок «Спартака» призвал болельщиков красно-белых контролировать себя
Кирьяков о лимите в РПЛ: когда мы платим игрокам сумасшедшие деньги, мы их убиваем
Талибы* заявили, что не планируют формировать коалиционное правительство
Экс-гендиректор «Спартака»: венгры бились за свою страну, а у нас — ничего, потому что сытые
Семак объяснил, почему оставил Дзюбу в запасе в матче с «Локомотивом»
В МИД России оценили принятие в Польше закона о евреях
Китай назвал себя победителем Игр-2020, прибавив медали Тайваня и Гонконга
США расширят военный контингент в Афганистане
Вице-президент Афганистана сообщил, что остался в стране
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 1 297
Хабиб назвал лучшего бойца вне зависимости от весовой категории
СМИ: в Петербурге при получении взятки задержан борец с коррупцией
Российский хоккеист подрался с нападающим китайского клуба, показав жест «узкие глаза»
Тренер «Барселоны» рассказал, какой стала команда после ухода Месси
Услуги суррогатного материнства могут начать оказывать в госклиниках
Гончаренко объяснил, почему игрок после двух недель в клубе получил капитанскую повязку
На Украине рассказали о «мрачном уроке» от США
Все новости
Мировой автопром уходит в штопор из-за дефицита электроники
Перебои с поставками компонентов могут продлиться до полутора лет
«Рейс для собаки, шест для стриптиза, полный салон ружей и дичи»
Владелец частной авиакомпании — о причудах олигархов
«Не называйте цифры, не говорите «да» или нет»
Эксперт назвал запретные слова в разговоре с телефонными мошенниками
«Дисс на учителей, джакузи с девчонками и ночь за компом на трэп-хате»
Slava Marlow — о начале творческого пути, Моргенштерне и шоу-бизнесе
«Мужчинам не стоит выбирать яркие брюки»
Стилисты объяснили, как выглядеть солидно в детских вещах
«Хозяин — барин»: имеют ли компании право следить за сотрудниками
Как работодатели следят за сотрудниками и законно ли это
«Проспал государственный переворот»
Лукашенко обвинил Ельцина и Горбачева в развале СССР
На Украине убит мэр Кривого Рога
Полиция Украины возбудила дело об умышленном убийстве мэра Кривого Рога
Жителей Геленджика эвакуируют из-за подтопления
Из-за ливня власти Геленджика включили сирены оповещения о ЧС
Что известно о стрельбе на Кутузовском проспекте
В ходе перестрелки на Кутузовском проспекте погиб один человек
Зима близко: как сохранить витамины в ягодах
Какие полезные вещества сохраняются в варенье
«Напоминают ягодицы»: чиновник оценил дороги Забайкалья, жители его поддержали
Жители Забайкальского края согласились со словами министра Кумарькова о «жопе мира»
90 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях