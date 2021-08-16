Россиянин рассказал о конфликте с китайским хоккеистом и жесте «узкие глаза»

Стас Петросян, нападающий усть-каменогорского «Торпедо», высказался о конфликте с нападающим пекинского «Куньлуня» Ху Яном в матче за третье место на Кубке президента Казахстана.

«С чего все началось? В конце матча у нас было большинство 5 на 4. Я захожу в зону, забрасываю шайбу, и мне 91-й номер «Куньлуня» Тайлер Вонг сильно бьет клюшкой в плечо. Я почувствовал удар через нагрудник. И началась драка, я скинул перчатки. Потом на меня налетел другой игрок. Нас разняли. После этого восьмой номер Ху Ян начал кричать мне: «Fuck you, armenian».

Это оскорбление меня и моей нации. У меня в этот момент уже поехала голова. И на эмоциях я начал показывать эти некрасивые жесты в его сторону. Но то, что кричал он, никто не услышал, кроме меня», — приводит слова Петросяна Шайба.kz.

Также спортсмен рассказал про свой жест в адрес китайского хоккеиста.

«Мой поступок никак не касался Казахстана и казахстанцев. Многие люди выразили свое возмущение. Хочу искренне и публично извиниться перед народом Казахстана и всеми, кого обидел своим жестом. Я признаю свою вину.

Перед тем парнем я уже извинился, как и он передо мной. Мы встретились после игры в тренажерном зале и пожали друг другу руки. Поговорили через переводчика и полностью уладили конфликт. Это игра, трудно было сдержать эмоции», – сказал Петросян.

Победу в матче одержал «Куньлунь» со счетом 2:1.

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