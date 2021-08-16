Китай назвал себя победителем Игр-2020, прибавив медали Тайваня и Гонконга

Китайские государственные СМИ объявили страну победительницей Олимпийских игр — 2020 в Токио после того, как добавили в свой медальный зачет награды, которые завоевали Гонконг и Тайвань, считающиеся китайскими территориями, но конкурирующие отдельно от материкового Китая.

Спустя неделю после окончания Игр появились изображения, опубликованные на Weibo, китайской платформе социальных сетей и китайском центральном телевидении, которые показывают измененное количество медалей сборной, информирует Taiwan News.

По данным Международного олимпийского комитета (МОК), сборная США заняла первое общекомандное место с 39 золотыми медалями, 41 серебряной медалью и 33 бронзовыми медалями.

Китай завоевал 38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых медалей, но с присоединением наград Гонконга и Тайваня претендует на 41 золотую, 37 серебряных и 27 бронзовых медалей.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о результатах российских атлетов на летних Играх-2020 в Токио.