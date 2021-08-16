Хабиб назвал лучшего бойца вне зависимости от весовой категории

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал нигерийца Камару Усмана лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«С лучшим бойцом мира p4p на мероприятии в Дубае», — написал россиянин в Instagram.

P4P (Pound-for-pound) — термин, употребляемый в единоборствах, в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории.

Всего в смешанных единоборствах Камару Усман провел 20 боев, в котором одержал 19 побед и потерпел одно поражение.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

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