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Тренер «Барселоны» рассказал, какой стала команда после ухода Месси

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ALBERT GEA/Reuters

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, какой стала игра сине-гранатовых после ухода из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Наша игра стала более командной, чем раньше, но я бы все равно предпочел иметь Месси в составе. Конечно, ведь теперь у нас нет игрока, который может самостоятельно решить исход матча.

Теперь «Барса» играет в более командный футбол. Мы должны создавать моменты, чтобы забивать. Это неплохо, что сегодня мы забили четыре», – цитирует наставника Marca.

«Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна (4:2) в матче первого тура чемпионата Испании.

Ранее главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

Аргентинец является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Испания. Примера. 1-й тур
«Барселона» (Барселона) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 4:2
Голы: 1:0 — Пике, 19: 2:0 — Брейтуэйт, 45+2; 3:0 — Брейтуэйт, 59; 3:1 — Лобете, 82; 3:2 — Оярсабаль, 85; 4:2 — Роберто, 90+1.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
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