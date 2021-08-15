Игрок «Краснодара» хочет покинуть команду из-за конфликта с одноклубником

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильены хочет покинуть команду из-за конфликта с одноклубником Владимиром Ильиным, который произошел на одной из тренировок, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«После конфликта с Ильиным де Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть «Краснодар». Голландец попросил выставить его на трансфер», — сказал источник.

Отмечается, что из-за конфликта с Ильиным де Вильена был оштрафован.

Нидерландец перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за €9 млн. В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» и сборной Хорватии Анте Ребич не примет участия в предстоящих матчах национальной команды. Об этом сообщает Sportske Novosti. По информации источника, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич принял решение не включать Ребича в заявку на отборочные матчи чемпионата мира из-за того, что игрок в соцсетях раскритиковал наставника после вылета команды с Евро-2020.