Гильерме считает ошибочным пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме считает, главный арбитр ошибочно назначил 11-метровый удар в его ворота в матче четвертого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но недостаточно для того, чтобы он упал. Я убрал руки», — цитирует Гильерме «Чемпионат.com».

Также вратарь отметил, что для победы столичной команде не хватило агрессии в нападении.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. На 84-й минуте нападающий гостей Сердар Азмун вышел один на один с Гильерме. Иранский форвард упал после контакта с голкипером, а главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство работой арбитра в матче четвертого тура чемпионата России против московского «Локомотива». По мнению специалиста, рефери не должен был показывать полузащитнику Далеру Кузяеву первую желтую карточку.