Игрок «Зенита» Сутормин заявил, что клубу тяжело даются матчи с «Локомотивом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги матча четвертого тура чемпионата России против московского «Локомотива».

«Тяжелый матч с непростым соперником. Можно сказать, что нам действительно тяжело даются игры с «Локомотивом» в Москве В целом — боевой матч, и, наверное, можно сказать, что счет по игре. Конечно, нам хотелось победить, но мы упустили преимущество в один гол. Будем работать дальше», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

В начале второго тайма полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство работой арбитра Сергея Карасева во встрече

четвертого тура чемпионата России против московского «Локомотива».