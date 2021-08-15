Семак выразил недовольство судейством в матче «Локомотив» — «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство работой арбитра Сергея Карасева в матче четвертого тура чемпионата России против московского «Локомотива».

«В эпизоде с первой карточкой Кузяеву желтую можно было и в обратную сторону давать. У ЭСК есть много пищи для размышления. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR (система видеопомощи арбитрам), здесь ставит… Ерохин убирал голову, а за секунду до этого был фол на Венделе — это немного странно. Но о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется», — цитирует Семака «Чемпионат.com».

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

В концовке первого тайма полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев грубо сфолил на Жемалетдинове, однако Карасев не стал показывать футболисту вторую желтую карточку. В начале второй половины игры хавбек был удален с поля.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу Карасева.