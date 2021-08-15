Экс-игрок «Зенита» обрадовался отсутствию Дзюбы в составе клуба на матч с «Локомотивом»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал результат матча четвертого тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом».

«Игра была ни о чем — и на этом можно закончить. Два пенальти назначили, но не было ни в одну сторону, ни в другую. Не понравилась мне ни одна команда, ни другая.

Что Дзюбы не оказалось в стартовом составе «Зенита» — меня это обрадовало. Следующий вопрос?

Бывают игры ни о чем, когда команды держат мяч в центре поля. У них моментов-то не было, они играли, как раньше говорили, в «папу-маму». Назад, от себя, к себе – моментов не было совсем! Они создали полтора момента на три команды.

Почему не ставят в состав нашего Мостового? Он не хуже Малкома. Я удивился, почему его не было в составе изначально. Чего Семак выдумывает? Если Малком пропустит какое-то время из-за травмы, Мостовой будет равной заменой – да он и лучше, чем Малком, будет. Просто легионеры стоят по 30 млн, а Мостовой — 1 млн. Но его надо ставить в состав, вот дело-то в чем. А то все эти заморочки… Они ровные с Малкомом, Мостовой еще лучше, я считаю», — сказал Желудков «Газете.Ru».

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу арбитра Сергея Карасева.