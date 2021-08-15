Гол Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в столице Великобритании, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Сон Хын Мин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» примет «Норвич».

«Горожане» являются действующим победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). «Тоттенхэм Хотспур» завершил прошлый сезон на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на высказывание наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» не может тратить такие деньги, как многие топ-клубы.

Этим летом «Манчестер Сити» купил у «Астон Виллы» полузащитника Джека Грилиша, заплатив за игрока рекордные для Английской премьер-лиги (АПЛ) €117 млн.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:0

Голы: 1:0 — Сон Хын Мин, 55.