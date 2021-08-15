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Боец MMA Шлеменко рассказал о преимуществах России над США

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РИА «Новости»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о преимуществе жизни в России по сравнению с США.

«В США интернет хуже, чем у нас в стране. С тех же банковских карточек у нас намного проще переводы делать. У нас по номеру телефона — «чух», запулил и все», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко объяснил, почему критически относится к популярности рэпера Моргенштерна. Боец убежден, что такие люди не должны быть лицом страны.

Спортсмен неоднократно критиковал Моргенштерна в СМИ. Он пояснял, что негативно относится к исполнителю за пропаганду наркотиков. А «добрые дела», которые Моргенштерн делает на публику, вроде перевода крупной суммы на лечение больного ребенка, является не более чем показухой, поскольку, по мнению Шлеменко, исполнитель погубил тысячи детей своими песнями.

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