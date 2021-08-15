Оливер Кан назвал скончавшегося Герда Мюллера величайшей легендой

Генеральный директор мюнхенской «Баварии», экс-вратарь сборной Германии Оливер Кан отреагировал на смерть легендарного футболиста Герда Мюллера.

«Известие о смерти Герда Мюллера глубоко затронуло всех нас. Он — одна из величайших легенд в истории ФК «Бавария», его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории «Баварии» и всего немецкого футбола», — приводит слова Кана официальный сайт клуба.

Гендиректор действующего чемпиона Германии отметил, что Мюллер поддерживал «Баварию» и помогал в развитии команды.

Профессиональную карьеру Мюллер начал в клубе «ТСВ 1861», а в 1964 год пополнил стан мюнхенской «Баварии». За 15 лет выступления в ее стане Мюллер провел 453 матча и забил 398 мячей, стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, четырехкратным чемпионом ФРГ, обладателем Кубка кубков УЕФА и Межконтинентального кубка 1976 года.

В составе сборной ФРГ игрок провел 62 матча и записал на свой счет 68 голов, за что получил прозвище «Бомбардир нации». На чемпионате мира 1970 года Мюллер помог своей национальной команде добыть бронзу, а спустя четыре года на домашнем мундиале стал обладателем чемпионского трофея.

Ранее сообщалось, что последние годы жизни экс-футболист провел в доме престарелых, где боролся с болезнью Альцгеймера.