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Олимпиада 2020

Олимпийский чемпион ответил на гомофобные шутки российского телеканала

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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли прокомментировал гомофобные высказывания, сказанные в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

В одном из недавних выпусков программы ведущий Анатолий Кузичев назвал транс-персон «психопатами», которых «надо лечить».

«История показывает, что сегодня все общественное определяется через опыт белого гетеросексуального мужчины. Если бы мы могли объединиться и использовать разные точки зрения, мир стал бы лучше», — цитирует спортсмена Metro.

Британец отметил, что ему приходилось слышать гомофобные высказывания о себе.

«Вы никогда не можете им ответить. Вы поглощаете себя изнутри и чувствуете себя никем. Потребуется очень много времени, чтобы открыто высказаться о себе. Это может быть довольно пугающим для людей, особенно в спорте, где фанаты могут посчитать это неприемлемым. Я не осознавал, какое влияние на людей во всем мире окажет мой пример. Я очень горжусь этим», — сказал прыгун.

Дейли завоевал золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на Олимпиаде в Токио. Также в японской столице он взял бронзу в индивидуальных соревнованиях. Также он дважды становился третьим на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Ранее журналист Анатолий Кузичев заявил, что не будет извиняться перед трансгендерной штангисткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которую он спародировал в эфире передачи «Время покажет».

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