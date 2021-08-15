Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России.

Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба остался в запасе.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Пабло, Едвай, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Зе Луиш, Камано.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Азмун, Малком.

Встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет в Москве на «РЖД Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.30 мск.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков. «Локомотив» с семью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о разговоре между наставником сборной России Валерием Карпиным и форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. По мнению специалиста, конфликт между игроком и главным тренером национальной команды исчерпан.