Умер чемпион мира 1974 года по футболу Герд Мюллер

Умер немецкий футболист Герд Мюллер, сообщает пресс-служба мюнхенской «Баварии» в Twitter.

Игроку было 75 лет.

За свою карьеру Мюллер выступал за ТСВ 1861, мюнхенскую «Баварию» и «Форт-Лодердейл Страйкерс» из США.

В сборной Германии Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. В 1974 году он стал чемпионом мира. Немцы победили сборную Нидерландов со счетом 2:1, а Мюллер забил победный мяч.

В 1972 году форвард стал победителем чемпионата Европы. Мюллер оформил дубль в финале против СССР (3:0).

В 2015 году Мюллер попал в дом престарелых, он страдал болезнью Альцгеймера.

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